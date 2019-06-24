شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أشهر استنادا على احتمالات تخفيف السياسة النقدية الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، استنادا على استمرار عمليات شراء معظم العملات الرئيسية والثانوية مقابل الدولار الأمريكي ، فى ظل الاحتمالات القوية لقيام الاحتياطي الاتحادي بتخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% حتى الساعة 08:10 جرينتش ،ليتداول عند 1.1385$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1369$ ،وسجل الأعلى عند 1.1389$ الأعلى منذ 22 آذار/مارس الماضي ، والأدنى عند 1.1365$.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.7% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 3 حزيران/يونيو الجاري ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية عقب انتهاء فعاليات اجتماع الاحتياطي الاتحادي.

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وعلى مدار الأسبوع الماضي ،حقق اليورو ارتفاعا بنسبة 1.45% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل انحسار مخاوف تعمق اختلاف الفجوة بين مسار السياسة النقدية فى أوروبا والولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ، مواصلا خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 96.06 نقطة ، عاكسا استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى منذ أواخر عام 2016 ، بفعل الاحتمالات القوية لقيام الاحتياطي الاتحادي"المركزي الأمريكي" بتخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

أشار المركزي الأمريكي عقب اجتماعه الأسبوع الماضي إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة لمكافحة المخاطر العالمية والمحلية المتزايدة.