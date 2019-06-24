شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في قرابة ستة أشهر أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم اليوم الاثنين.

في تمام الساعة 06:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 107.42 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.39 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.48، بينما حقق الأدنى له عند 107.27، ونود الإشارة لكون الزوج استهل تداولات الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 107.32.

هذا وقد في نهاية الأسبوع الماضي أعرب نائب وزير المالية الياباني ماساتسو أساكاوا عن كون تحسن تجارة الخدمات يمكن أن يساعد وضع الحساب الجاري للولايات المتحدة، موضحاً أنه لا يحب النظر إلى الاختلال في الميزان التجاري على المستوى الثنائي فقط، ومضيفاً أن تقلبات سعر الصرف ليست إيجابية، مع تطرقه لكون هناك تحركات قوية في الأسواق.

Advertisements

كما أفاد أساكاوا بأن وزارة المالية اليابانية مستمرة في مراقبة الأسواق عن كثب خلال الوقت الراهن، مع تطرقه إلى أنه لا يمكن التنبؤ بالاتجاه الذي سيذهب إلية زوج الدولار مقابل الين، موضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي لم يقرر بعد خفض الفائدة، ومضيفاً أنه يدعم السياسة النقدية المتبعة من قبل بنك اليابان والذي سيتصرف بالشكل المناسب إذا كانت تحركات سوق العملات عنيفة.

بخلاف ذلك تترقب الأسواق غداً الثلاثاء للكشف عن محضر اجتماع بنك اليابان الذي عقد في 20 من حزيران/يونيو الجاري والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق، بالتزامن مع الكشف عن بيان السياسة النقدية والذي تطرق لتنامي القلق من المخاطر الخارجية والتي تهدد بإعاقة الانتعاش الاقتصادي الهش.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، كما تتطلع الأسواق العالمية إلى ما سيسفر عنه اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينج بحلول نهاية الأسبوع الجاري خلال فعليات اجتماع قمة مجموعة العشرين في اليابان.