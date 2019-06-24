شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة للأعلى لها في ثلاثة أشهر متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 26 من آذار/مارس الماضي متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار موضحاً استقراره بالقرب من الأدنى له في ثلاثة أشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 أيلول/سبتمبر المقبل 0.19% لتتداول حالياً عند 15.42$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.45$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 15.37$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار 0.04% إلى مستويات 96.14 مقارنة بالافتتاحية عند 96.18.

هذا وقد تابعنا أعرب محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي أنه غير من الواضح بعد تأثير التيسير النقدي الإضافي على الاقتصاد الاسترالي، موضحاً أنه إذا ما كان الجميع يعمل على تيسير السياسة النقدية، فأن التأثير على أسعار الصرف دون جدوى، ومضيفاً أنه من الشرعي التساؤل كيف سيكون التيسير فعال على الصعيد العالمي، وسط أفادته بأنه يتعين على الحكومات النظر في الإنفاق المالي والبنية التحتية لتحفيز النمو والتضخم.

بخلاف ذلك يترقب المستثمرين غداً الثلاثاء لما سيسفر عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، كما تتطلع الأسواق إلى ما سيسفر عنه اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينج بحلول نهاية الأسبوع الجاري خلال فعليات اجتماع قمة مجموعة العشرين في اليابان.

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ونود الإشارة، لكون وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا) أكدت أمس الأحد على حضور الرئيس الصيني شي جين بينج قمة مجمعة العشرين، وجاء ذلك عقب ساعات من قرار نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إلغاء خطاب الصين المزعم، الأمر الذي عزز من التفاؤل حيال المحادثات التجارية المقبلة لواشنطون مع بكين، وبالأخص أن نائب الرئيس الأمريكي بنس قد أغضب الصين بخطاب عنيف له في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

إلا أن الشكوك حيال توصل أكبر اقتصاديان في العالم لحلحلة لا تزال قائمة وبالأخص عقب وضع أمريكا شركة هواوي أكبر مصنع لمعدات الاتصالات في العالم على القائمة السوداء لديها، وفي أعقاب أفادت وزارة التجارة الأمريكية الجمعة الماضية أنها ستضيف العديد من الشركات الصينية إلى "قائمة كيانات" الأمن القومي التي لا يحق لها شراء قطع الغيار والمكونات الأمريكية دون موافقة من الإدارة الأمريكية.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا السبت الماضي تطرق الرئيس الأمريكي ترامب خلال مقابلة له مع شبكة إن-بي-سي لكون الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران بحلول اليوم الاثنين، وجاء ذلك في أعقاب أفادته بأن إدارته مستعدة للتفاوض مع إيران دون "شروط مسبقة"، موضحاً أنه لا يبحث عن حرب مع طهران، وذلك على الرغم من تحذيره من "إبادة" إذا حدث ذلك.

ويذكر أن وزارة المالية الروسية أفادت الشهر الماضي بأن إنتاج روسيا (رابع أكبر منتج للفضة عالمياً) من الفضة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2019 تراجع إلى 223.28 طن متري مقارنة بنحو 250.76 في نفس الفترة من العام الماضي 2018، ونود الإشارة لكون أكثر من 60% من الطلب العالمي على الفضة يأتي من القطاع الصناعي الذي يتأثر سلباً من جراء الحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وحربها التجارية مع الصين.