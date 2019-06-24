شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار النفط بالقرب من الأعلى له في شهر متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي واستقراره بالقرب من الأدنى له في ثلاثة أشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي ظلال تسعير الأسواق لإضرابات الشرق الأوسط.

وفي تمام الساعة 04:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 آب/أغسطس "نيمكس" 0.17% لتتداول عند مستويات 57.82$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 57.72$ للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" 0.09% لتتداول عند 65.44$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 65.50$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 96.14 مقارنة بالافتتاحية عند 96.18.

هذا وقد تابعنا الجمعة الماضي صدور التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي أوضح ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع منصة واحدة لإجمالي 789 منصة خلال الأسبوع المنقضي في مع 21 من حزيران/يونيو، موضحة ارتفاعها لأول مرة قي للأسبوع الثالث، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا السبت الماضي تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة له مع شبكة إن-بي-سي لكون الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران بحلول اليوم الاثنين، وجاء ذلك في أعقاب أفادته بأن إدارته مستعدة للتفاوض مع إيران دون "شروط مسبقة"، موضحاً أنه لا يبحث عن حرب مع طهران، وذلك على الرغم من تحذيره من "إبادة" إذا حدث ذلك.

هذا وقد أسقطت إيران الخميس الماضي طائرة أمريكية بدون طيار وسط زعمها بأنها قد دخلت مجالها الجوي، وفي المقابل، أعرب الرئيس الأمريكي ترامب عند سؤاله من قبل الصحفيين حيال رد الفعل على ذلك الأمر آنذاك "سوف ترى"، وذلك بعد وصفه للأمر بأنه خطأ فادح وأفادته بأن الطائرة كانت ضمن المياه الإقليمية الدولية ولم تدخل المجال الجوي الإيراني كما تدعي إيران على حد تعبيره.

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ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه الثلاثاء الماضي بأن الهجمات الأخيرة على ناقلتين النفط النرويجية واليابانية في خليج عمان، تعد محدودة للغاية، موضحاً أنه يتفق مع تقييم الاستخبارات الأمريكية في كون طهران هي من تقف وراء تلك الهجمات، ومضيفاً بأنه قد يقدم على عمل عسكري ضد إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي وليس بهدف الحفاظ على أمن الملاحة في المنطقة وإمدادات النفط العالمية.

وفي المقابل، تطرقت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء الماضي لأهمية بحث السبل التي تسمح لإيران بإعادة تصدير النفط، موضحة أن موسكو قلقة من قرار طهران بزيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب ولكنها تتفهمه، وذلك مع مطالبة الولايات المتحدة بالتخلي عن خططتها لإرسال المزيد من القوات للشرق الأوسط إذا ما أرادات تجنب الحرب من إيران، ويذكر أن صادرات إيران النفطية تراجعت بشكل موسع من جراء العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وفي سياق أخر، نوه الرئيس الأمريكي ترامب الخميس الماضي لكونه يرى أهمية لوجود علاقات جيدة بين واشنطن وكل من بكين وموسكو، موضحاً أنه سيكون له اجتماع مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمر بوتين خلال فعليات قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل في اليابان، كما أنه سيجتمع مع نظيره الصيني شي جين بينج من أجل المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويترقب المستثمرين بحلول نهاية الأسبوع لانطلاق فعليات قمة مجموعة العشرين ما سيسفر عنه اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينج في اليابان، وسط آمال الأسواق في حلحلة الخلافات التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم وأكبر مستهلكان للنفط عالمياً، مع العلم تصعيد الحرب التجارية بين واشنطون وبكين خلال الآونة الأخيرة يحد من فرص توصلهم لاتفاق في وقت قريب.

على الصعيد الأخر، فقد نوه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الثلاثاء الماضي لكونه يرى أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، سيقومون بتمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط الذي يقتدي بخفض الإنتاج النفطي بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، خلال الاجتماع القادم في فيينا.