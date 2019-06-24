شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للأعلى لها في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي قي أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ 22 من آذار/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم في مطلع هذا الأسبوع.

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في تمام الساعة 05:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 1.1378 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1360 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلية، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.1386، ونود الإشارة لكون الزوج استهل تداولات الأسبوع على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1369.

هذا وتترقب الأسواق حالياً عن الاقتصاد الألماني الكشف عن قراءة مؤشر IFO لمناخ الأعمال والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 97.4 مقابل 97.7 في أيار/مايو الماضي، كما قد تظهر قراءة المؤشر ذاته للتوقعات تقلص الاتساع إلى ما قيمته 94.6 مقابل 95.3 في أيار/مايو، وقد توضح قراءة المؤشر ذاته للتقييمات الحالية أيضا تقلص الاتساع إلى ما قيمته 100.3 مقابل 100.6 في الشهر الماضي.