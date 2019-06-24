شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية استقرارها بالقرب من الأعلى له في قرابة ستة أعوام مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم مع مطلع الأسبوع الجاري الذي يحمل في طياته حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول واللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني جينج جين بينج خلال فعليات قمة العشرين في اليابان.

في تمام الساعة 03:44 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 آب/أغسطس 0.31% لتتداول حالياً عند 1,408.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,403.60$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,400.10$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار 0.07% إلى مستويات 96.12 موضحاً استقراره بالأدنى له في ثلاثة أشهر مقارنة بالافتتاحية عند 96.18.

هذا وقد تابعنا أعرب محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي أنه غير من الواضح بعد تأثير التيسير النقدي الإضافي على الاقتصاد الاسترالي، موضحاً أنه إذا ما كان الجميع يعمل على تيسير السياسة النقدية، فأن التأثير على أسعار الصرف دون جدوى، ومضيفاً أنه من الشرعي التساؤل كيف سيكون التيسير فعال على الصعيد العالمي، وسط أفادته بأنه يتعين على الحكومات النظر في الإنفاق المالي والبنية التحتية لتحفيز النمو والتضخم.

ويذكر أن محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي نوه الثلاثاء الماضي لكون المركزي الأوروبي لا يستهدف مستويات محددة لسعر صرف اليورو، مع تطرقه لكون استمرار الغموض يعزز المخاطر وأن غياب التحسن يتطلب التحرك، موضحاً أن الضغوط التضخمية لا تزال ضعيفة وأنها تتحرك بوتيرة بطيئة، موضحاً أن المركزي الأوروبي سيتخذ المزيد من خطوات التحفيز النقدي ما لم تتحسن وتيرة النمو والضغوط التضخمية في منطقة اليورو.

وفي سياق أخر، نود الإشارة لكون الاحتياطي الفيدرالي قد أسقط الأربعاء الماضي كلمة "صبور" من بيانه وأضاف "سنتصرف حسب الاقتضاء" للحفاظ على الاقتصاد، الأمر الذي يعكس فتح المجال لخفض محتمل في الفائدة على الأموال الفيدرالية لاحقاً، وبالأخص أن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال أسعار الفائدة أوضحت أن ثمانية أعضاء يرون تخفضاً خلال العام الجاري، مع العلم أن متوسط التوقعات لم يعكس أي تخفيض هذا العام.

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وأفاد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون، أن بعض صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن القضية لسياسة نقدية ميسرة قد تعززت، مع تأكيده على أن اللجنة ستواصل مراقبة التطورات والبيانات الاقتصادية عن كثب خلال الفترة المقبلة لتحديد مستقبل السياسة النقدية اعتماداً على تلك التطورات والبيانات.

ويأتي ذلك في أعقاب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 18-19 حزيران/يونيو والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الرابع على التوالي، مع الكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

بخلاف ذلك يترقبk المستثمرين غداً الثلاثاء لما سيسفر عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، كما تتطلع الأسواق إلى ما سيسفر عنه اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينج بحلول نهاية الأسبوع الجاري خلال فعليات اجتماع قمة مجموعة العشرين في اليابان.

ونود الإشارة، لكون وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا) أكدت أمس الأحد على حضور الرئيس الصيني شي جين بينج قمة مجمعة العشرين، وجاء ذلك عقب ساعات من قرار نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إلغاء خطاب الصين المزعم، الأمر الذي عزز من التفاؤل حيال المحادثات التجارية المقبلة لواشنطون مع بكين، وبالأخص أن نائب الرئيس الأمريكي بنس قد أغضب الصين بخطاب عنيف له في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

إلا أن الشكوك حيال توصل أكبر اقتصاديان في العالم لحلحلة لا تزال قائمة وبالأخص عقب وضع أمريكا شركة هواوي أكبر مصنع لمعدات الاتصالات في العالم على القائمة السوداء لديها، وفي أعقاب أفادت وزارة التجارة الأمريكية الجمعة الماضية أنها ستضيف العديد من الشركات الصينية إلى "قائمة كيانات" الأمن القومي التي لا يحق لها شراء قطع الغيار والمكونات الأمريكية دون موافقة من الإدارة الأمريكية.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا السبت الماضي تطرق الرئيس الأمريكي ترامب خلال مقابلة له مع شبكة إن-بي-سي لكون الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران بحلول اليوم الاثنين، وجاء ذلك في أعقاب أفادته بأن إدارته مستعدة للتفاوض مع إيران دون "شروط مسبقة"، موضحاً أنه لا يبحث عن حرب مع طهران، وذلك على الرغم من تحذيره من "إبادة" إذا حدث ذلك.