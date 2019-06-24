شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية، النيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية وهانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما انخفضت مؤشرات الأسهم الاسترالية عقب أعرب محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي في كانبيرا أنه من غير الواضح بعد تأثير التيسير النقدي الإضافي على الاقتصاد الاسترالي.

كما نوه محافظ البنك المركزي الاسترالي لوي خلال حديثه في حلقة نقاش في منتدى القيادي للجامعة الوطنية الاسترالية إلى أنه إذا ما كان الجميع يعمل على تيسير السياسة النقدية، فأن التأثير على أسعار الصرف دون جدوى، موضحاً أنه من الشرعي التساؤل كيف سيكون التيسير النقدي فعال على الصعيد العالمي، مع أفادته بأنه يتعين على الحكومات النظر في الإنفاق المالي والبنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي والتضخم.

بخلاف ذلك يترقب المستثمرين غداً الثلاثاء لما سيسفر عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، كما تتطلع الأسواق إلى ما سيسفر عنه اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينج بحلول نهاية الأسبوع الجاري خلال فعليات اجتماع قمة مجموعة العشرين في اليابان.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب صرح السبت الماضي بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران بحلول اليوم الاثنين، وجاء ذلك عقب ساعات من أعربه عن كون في مقابلة له مع شبكة إن-بي-سي بلاده مستعدة للتفاوض مع إيران دون "شروط مسبقة"، موضحاً أنه لا يبحث عن حرب مع طهران، وذلك على الرغم من تحذيره من "إبادة" إذا حدث ذلك.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.02% ليربح 0.29 نقطة ويصل إلى المستوى 1,546.19، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.08% ليربح هو الأخر 16.74 نقطة ويصل إلى المستوى 21,275.38.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.24% ليربح 9.33 نقطة ويصل إلى المستوى 3,843.27، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.13% ليربح هو الأخر 3.92 نقطة ويصل إلى المستوى 3,005.90.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.15% لربح 42.52 نقطة ويصل إلى المستوى 28,516.23، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.27% ليربح هو الأخر 5.69 نقطة ويصل إلى المستوى 2,131.31.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.23% ليربح 23.55 نقطة ويصل إلى المستوى 10,294.13، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.12% ليخسر 7.78 نقطة ويصل إلى المستوى 6,643.00.