شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يعاود الانخفاض - تحليل صباحي - 24-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى المقاومة 6373.40 ، انخفض مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بصورة طفيفة في آخر جلساته ، ليستجمع قواه الإيجابية من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.37% بما يعادل -23.46 نقطة ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

Advertisements

ولذلك نحن نتوقع ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 6373.40 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 6600.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6277.00 ومستوى المقاومة 6502.00 .