شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يغلق عند أدنى مستوياته – تحليل صباحي – 24-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليغلق في آخر جلساته عند أدنى سعر له خلال تلك الجلسة عند 8739.16 ، متخطياً بذلك دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليتعرض بعدها لضغطه السلبي ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.47% بما يعادل -130.54 نقطة ، في ظل محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه . وتستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 8800.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 9200.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8600.00 ومستوى المقاومة 9000.00 . Advertisements عدد أسهم الشركات الرابحة 33 عدد أسهم الشركات الخاسرة 147 عدد أسهم الشركات الثابتة 8 عدد أسهم الشركات المتداولة 188

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