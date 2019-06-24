شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في قرابة ستة أشهر أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة على التوالي من الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب حديث محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي في كانبيرا اليوم الاثنين ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:12 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.33% إلى مستويات 0.6949، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6926 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج الأعلى له منذ 12 من حزيران/يونيو الجاري عند 0.6954.

هذا قد تابعنا مشاركة محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي في حلقة نقاش في منتدى القيادي للجامعة الوطنية الاسترالية والذي أعرب من خلاله أنه إذا ما كان الجميع يعمل على تيسير السياسة النقدية، فأن التأثير على أسعار الصرف دون جدوى، موضحاً أنه من الشرعي التساؤل كيف سيكون التيسير النقدي فعال على الصعيد العالمي، مع أفادته بأنه ليس من الواضح بعد تأثير التيسير النقدي الإضافي على الاقتصاد الاسترالي.

وفي نفس السياق، فقد تطرق لوي إلى أنه يتعين على الحكومات النظر في الإنفاق المالي والبنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي والتضخم، ويأتي ذلك عقب أقل من أسبوع من كشف المركزي الاسترالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في الرابع من هذا الشهر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لأول مرة في قرابة ثالثة أعوام إلى 1.25% من 1.50%.

ويذكر أن محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي نوه الثلاثاء الماضي لكون المركزي الأوروبي لا يستهدف مستويات محددة لسعر صرف اليورو، مع تطرقه لكون استمرار الغموض يعزز المخاطر وأن غياب التحسن يتطلب التحرك، موضحاً أن الضغوط التضخمية لا تزال ضعيفة وأنها تتحرك بوتيرة بطيئة، موضحاً أن المركزي الأوروبي سيتخذ المزيد من خطوات التحفيز النقدي ما لم تتحسن وتيرة النمو والضغوط التضخمية في منطقة اليورو.

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وفي سياق أخر، نود الإشارة لكون الاحتياطي الفيدرالي قد أسقط الأربعاء الماضي كلمة "صبور" من بيانه وأضاف "سنتصرف حسب الاقتضاء" للحفاظ على الاقتصاد، الأمر الذي يعكس فتح المجال لخفض محتمل في الفائدة على الأموال الفيدرالية لاحقاً، وبالأخص أن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال أسعار الفائدة أوضحت أن ثمانية أعضاء يرون تخفضاً خلال العام الجاري، مع العلم أن متوسط التوقعات لم يعكس أي تخفيض هذا العام.

وأفاد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون، أن بعض صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن القضية لسياسة نقدية ميسرة قد تعززت، مع تأكيده على أن اللجنة ستواصل مراقبة التطورات والبيانات الاقتصادية عن كثب خلال الفترة المقبلة لتحديد مستقبل السياسة النقدية اعتماداً على تلك التطورات والبيانات.

ويأتي ذلك في أعقاب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 18-19 حزيران/يونيو والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الرابع على التوالي، مع الكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الثلاثاء حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، وبالأخص عقب التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه بالأمس "لم أهدد بعزله من منصبة"، موضحاً "سأكون قادراً على القيام بذلك أردت ذلك" ومضيفاً "لكني لم أقترح ذلك".

وجاء ذلك عقب التقارير التي أفادت بأن الرئيس الأمريكي ترامب قد تباحث مع مستشاريه القانونيين عزل محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول من منصبه، وفي أعقاب تصريحات ترامب الثلاثاء الماضي والتي أعرب من خلالها أنه كان ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة في أقرب وقت، إلا أنه "لا يمكن الفوز بكل شيء"، مضيفاً أنه في نهاية المطاف "سيفعل ما صواب، ربما دعونا نرى ما يفعله".