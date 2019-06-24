شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يقلص مكاسب الخميس -تحليل صباحي- 24-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 4988 نقطة، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 5050 نقطة، وفي ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر "Money Flow Index" لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تذبذب بين مستوى 5050 ومستوى 4900 خلال الأيام القادمة حتى اختراق احدهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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