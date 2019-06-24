السعودية للكهرباء: إصدار الفاتورة خلال 6 أيام من قراءة العداد يعزز الشفافية مع المشتركين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن التزامها بإصدار الفواتير خلال 6 أيام فقط من تاريخ قراءة العداد شهريا، يهدف لتعزيز معايير الشفافية والمصداقية بين الشركة والمشترك.

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وشددت "السعودية للكهرباء" على أن التزامها هذا هو جزء من جهودها لتحسين آلية الفوترة وتطويرها، وأن المشترك يتلقى رسالة نصية في اليوم الذي تتم فيه قراءة عداده لتشعره بإتمام عملية القراءة، داعية جميع المشتركين إلى الاشتراك في خدمة الرسائل النصية بإرسال رقم الحساب إلى 500120 لإشعاره فور صدور الفاتورة.

وبينت الشركة أنه يمكن للمشترك متابعة فاتورته بكل تفاصيلها المالية والفنية، من خلال التواصل مع المختصين لديها عبر القنوات المختلفة، سواء عبر تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) أو الاتصال بمركز خدمة المشتركين على الرقم الموحد (920001100)، أو الموقع الالكتروني للشركة se.com.sa أو حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت "السعودية للكهرباء" خلال الفترة الماضية عن إجراءات فنية عدة بشأن قراءة العدادات وإصدار الفواتير، تراعي مصالح المشتركين، ومن بين هذه الإجراءات الالتزام بقراءة جميع العدادات خلال 30 يوما، وتوفير إمكانية استخدام خدمة حاسبتي لمعرفة قيمة الفاتورة.