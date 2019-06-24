"الاتحاد العقارية" تبدأ العمل في المرحلة الثانية من "مجمّع دبي أوتودروم للأعمال"

دبي - الخليج 365 :

أعلنت "الاتحاد العقارية"، شركة التطوير العقاري الرائدة في إطلاق المشاريع السكنية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمطوّر الرئيسي لمشروع "موتور سيتي" وحلبة "دبي أوتودروم" أول مرفق متكامل متعدد الاستخدامات لرياضة السيارات والترفيه في دولة الإمارات، توسعة "مجمع دبي أوتودروم للأعمال" في موتور سيتي، لتبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروع 25.5 مليون درهم. وقد أقيم حفل تدشين المرحلة الثانية من المجمع المخصص لفرق سباقات السيارات وغيرها من الشركات التي تعمل في رياضة السيارات، الأسبوع الماضي بالتزامن مع انطلاق عمليات الإنشاءات.

وحقّقت المرحلة الثانية من وحدات مشروع "مجمّع دبي أوتودروم للأعمال" حجوزات كاملة بنسبة 100% قبل بدء الإنشاءات، ومن المقرر اكتمال إنشاء المشروع في فبراير 2020. تحتل المرحلة الثانية مساحة 33,900 قدم مربعة وتقع إلى جانب مخرج المرحلة الأولى من حلبة السباق البالغ طولها 5.39 كيلومترات في "دبي أوتودروم".

وتضم المرحلة الأولى منشأة مساحتها 54,000 قدم مربعة و12 وحدة مختلفة تلبي احتياجات الشركات العاملة في قطاع السيارات والسباقات ورياضة السيارات.

وبهذه المناسبة، قال أحمد إبراهيم، مدير التسويق والاتصال في شركة الاتحاد العقارية: "في إطار خططنا الرامية إلى تطوير المرحلة الثانية من موتور سيتي، يسرّنا الإعلان عن بدء أعمال المرحلة الثانية من توسعة "مجمّع دبي أوتودروم للأعمال". لقد شهدنا اهتماماً كبيراً خلال إطلاق المرحلة الأولى، وتمثل المرحلة الثانية استمراراً لاستراتيجية الاتحاد العقارية التي حققت نسبة حجوزات وصلت إلى 100% في جميع وحداتنا."

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وتحتضن المرحلة الأولى من مجمع دبي موتور سيتي للأعمال علامات تجارية رائدة في قطاع سباقات السيارات مثل لامبورغيني تروفيو وبورشه وغيرها.

من جانبه، قال فيصل السهلاوي، مدير عام حلبة دبي أوتودروم: "تتمحور رؤية دبي أوتودروم حول تطوير قطاع رياضة السيارات في الإمارات والمنطقة، ويعتبر هذا المشروع شاهداً على التزامنا بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات التي تلبي الطلب المتنامي في السوق. وتأتي جهود التوسع في ظل الطلب المتوسع على منتجاتنا وبفضل نجاح المرحلة الأولى من مجمع الأعمال".

ويقوم مشروع "موتور سيتي" على إنشاء مجتمع حيوي يقدم مزيجاً رائعاً من تجارب الترفيه والطعام وخيارات التسوق، في بيئة متعددة الاستخدامات ومخصّصة للمشاة. وتنضوي تحت هذا المشروع الرئيسي الخاص بشركة "الاتحاد العقارية"، ستة مشاريع متميزة ببيئاتها الفريدة، وهي: "أفينيو ديستريكت" وحلبة "دبي أوتودروم" و"أويا ريزيدنس" و"أبتاون موتور سيتي" و"غرين كوميونيتي موتور سيتي" و"مجمّع موتور سيتي للأعمال".