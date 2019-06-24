الدار العقارية تحقق مبيعات 420 مليون درهم في أول يوم من طرحها مشروع "الريمان 2"

أبوظبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة الدار العقارية ("الدار") اليوم أن أحدث مشاريعها "الريمان 2"، الواقع في منطقة الشامخة بأبوظبي، شهد إقبالاً واسعاً حيث تم بيع أكثر من 75% من قطع الأراضي المطروحة ضمن المرحلة الأولى من المشروع بقيمة بلغت 420 مليون درهم مقابل. واستكمالاً لهذا النجاح، تعتزم شركة الدار تنظيم حدث مبيعات خاص في مدينة العين يوم السبت الموافق 29 يونيو الجاري، ويأتي ذلك تلبية لاحتياجات قاعدة عملائها الواسعة.

وبعد النجاح الذي شهده مشروع "الريمان"، الذي تم إطلاقه في يناير 2019 والذي حقق مبيعات بقيمة 1.6 مليار درهم إماراتي، يأتي مشروع "الريمان 2" مثالاً واضحاً على تنامي الطلب على قطع الأراضي ذات التكلفة المنخفضة في الوجهات الهامة في أبوظبي. وقد شهد اليوم الأول للمبيعات إقبالاً كبيراً، حيث بلغت نسبة العملاء الجدد 70%، وهو ما يشير إلى ظهور جيلٍ جديد من مالكي العقارات في الإمارة. كما اختار 20% من العملاء شراء قطع الأراضي بنظام سداد 50% خلال فترة الإنشاء، و50% عند التسليم، مستفيدين من منفذ الخدمة السريعة، مما يعكس مستوى الثقة التي تحظى بها مشاريع الدار. ويشير هذا الإقبال على مشروع "الريمان 2"، إلى جانب الأداء القوي الذي سجلته المشاريع التي أطلقتها الدار العقارية في عام 2019 - "الريمان" و"لِيا"، إلى جاذبية واستقرار وقوة أداء السوق العقارية في أبوظبي، مدعومة بدخول المسرعات الحكومية حيز التنفيذ وتعزيزها لمستويات الثقة.

وتلتزم الدار العقارية بتوفير تجربة عملاء متميزة لجميع الراغبين بشراء الأراضي أو المنازل من الشركة. ونتيجةً لذلك، اختارت شركة الدار تنظيم فعاليات المبيعات في مركز ياس للمؤتمرات المصمم خصيصاً لاستيعاب أعداد كبيرة من الزوار وفق أعلى درجات الراحة. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت الدار العقارية خيارات متعددة للعملاء بناءً على آلية الشراء التي يعتمدها العميل، سواء كان ذلك عن طريق وسيط أو بشكل مباشر من الدار العقارية أو باستخدام خطة سداد 50/50. ويهدف هذا التركيز المتجدد على تجربة العملاء إلى تزويدهم بأوضح صورة ممكنة عن منتجاتها وإتاحة الفرصة أمامهم ليستعرضوا جميع المواد ذات الصلة والاستفادة من المشورة التي يقدمها فريق عملها من ذوي الخبرة قبل إتمام صفقة البيع.

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وبهذه المناسبة، قال معن العولقي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية للدار العقارية: "يدل الإقبال الكبير الذي شهده مشروع ’الريمان 2’، على القدرة الشرائية العالية للعملاء وقوة السوق العقاري في أبوظبي. فبعد النجاح الكبير الذي لمسناه في مشروع ’الريمان’ الذي تم إطلاقه في شهر يناير السابق، أردنا التأكد من توفير كافة عناصر الراحة في تجربة العملاء ضمن مشروع ’الريمان 2’، وقد سعدنا كثيراً بتعليقات العملاء الإيجابية، لا سيّما العملاء الجدد. ويؤكد إطلاق هذا المشروع وجود اهتمام بشراء قطع الأراضي ذات التكلفة المنخفضة والمجهزة بمرافق البنى التحتية الأساسية في أبوظبي، حيث يمكن للمالكين تطوير منازلهم وتصميمها وفقاً لاحتياجاتهم وأذواقهم. ويضيف ’الريمان 2’ فصلاً جديداً إلى قصّة نجاح الشركة لا سيّما بعدما وصلت نسبة العملاء الجدد من المشترين إلى 70%، وتعتزم الدار طرح المرحلتين المتبقيتين من هذا المشروع في مدينة العين الأسبوع القادم".

ويُعد "الريمان 2" عبارة عن مجمّعٍ سكني بتكلفة 1.7 مليار درهم، وهو متاح للشراء حصراً لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمتد المشروع على مساحة 2.4 مليون متر مربع ويضم قطع أراضٍ مخصصة لإنشاء الفلل وتتراوح مساحتها بين 500 و1000 متر مربع. ويوفر المشروع لسكانه مجموعة واسعة من المرافق المجتمعية بما في ذلك مدرسة ومحلات تجارية متنوعة وحدائق ومساجد ومسارات للمشي والدراجات الهوائية، مما يلبي كافة احتياجاتهم واهتماماتهم ويوفر لهم أسلوب حياة عصري مريح. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات البناء في نهاية عام 2019، على أن تنطلق أولى عمليات التسليم بدءاً من نهاية عام 2021.

ويقع "الريمان 2" بالقرب من مطار أبوظبي الدولي، والطرق السريعة الرئيسية، ومجموعة من مشاريع البنية التحتية والوجهات الرئيسية في أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس، ومدينة زايد، والفلاح الجديدة، ومدينة مصدر، ومدينة محمد بن زايد.