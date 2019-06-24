اختيار 10 شركات ناشئة من الإمارات وأفريقيا للمشاركة في المرحلة الثانية من برنامج تدريب المشاريع...

دبي - الخليج 365 :

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن أسماء الشركات الناشئة المتأهلة للمشاركة في برنامج تدريب المشاريع الناشئة الإماراتية الأفريقية الذي سيقام على هامش الدورة الخامسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي ستنظمه الغرفة في نوفمبر القادم، حيث سيشارك في البرنامج 10 شركات إماراتية وأفريقية، 5 منها من القارة الأفريقية و5 منها تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي الإعلان عن المتأهلين إيذاناً ببدء المرحلة الثانية من البرنامج الذي سينطلق قبل 3 أشهر من انعقاد المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في 18-19 نوفمبر 2019، وسيشهد دورات تدريبية مكثفة حول أهم عناوين تطوير وتنمية المشاريع الناشئة بين المنطقتين.

ويعتبر برنامج تدريب المشاريع الناشئة الإماراتية الأفريقية، أول برنامج من نوعه لتفعيل التعاون والشراكة بين المشاريع الناشئة في كلٍ من دبي والقارة الأفريقية، وهو مبادرة نوعية أطلقتها غرفة دبي بهدف استقطاب المشاريع الناشئة إلى الدولة، ومساعدة الشركات الناشئة في الدولة على التوسع للأسواق الخارجية في أفريقيا.

وشملت قائمة المتأهلين لمرحلة التدريب التوجيهي خمس شركات ناشئة تعمل في دولة الإمارات. وشملت الشركات الناشئة من الإمارات شركة "إيلفوفن ومن Elvolvin Women" المتخصصة في مجال التعليم والاستدامة عبر تزويد الشركات والمؤسسات في الدولة بفرصة تقديم وظائف وتطوير مهارات للنساء غير العاملات في عدد من البلدان النامية. وتتخصص شركة "اوريندا بلس بلوم ORENDA+Bloom" في مجال الخدمات المهنية والاستدامة عبر توفير استشارات في مجال التوازن بين الجنسين لشركات القطاع الخاص.

أما شركة "تويتيفاي Tuitify" ، فتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي للسماح للموظفين بإنشاء ومشاركة الدروس الإرشادية لتحسين التدريب والإنتاجية وتبادل الخبرات والمعارف.

أما شركة " ديزاين هابز Designhubz" فتوفر منصة مبتكرة تساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية على بيع منتجاتهم بطريقة ثلاثية الأبعاد على مواقعهم الإلكترونية وبتقنية الواقع الافتراضي على تطبيقاتهم باستخدام تقنية متطورة. وتتخصص شركة "بيكسل هاوس Pixel House" في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام الرقمي وتركز على توفير الحلول الرقمية وإنتاج البرامج التلفزيونية ومشاريع إنتاج الفيديوهات.

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وشملت قائمة المتأهلين لمرحلة التدريب التوجيهي خمس شركات ناشئة تعمل في القارة الأفريقية. وشملت الشركات الناشئة من القارة الأفريقية شركة "فارم جايت أفريقيا Farmgate Africa" التي تركز على تزويد الوسطاء الرئيسيين والمشترين الدوليين بفرصة شراء السلع مباشرة من المجموعات الزراعية اعتماداً على التقنية. أما شركة " كويب لينك Quip Link" فهي عبارة عن سوق إليكتروني لمعدات البناء في الأسواق الناشئة يمكن فيه للمقاولين وأصحاب المعدات عرض معداتهم للإيجار أو البيع والمزايدة على المعدات المتاحة وإيجاد قطع الغيار. وتتخصص شركة " كومبليت فارمر Complete Farmer" في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تعتبر منصة تتيح للمستثمرين من كافة انحاء العالم الاستثمار في بناء المزارع المستدامة وكسب أرباح المزرعة في نهاية كل دورة. أما شركة "إنجينيرينغ هب ليمتد Engineering Hub Ltd" فتوفر خدمات وحلولاً تقنية للتغلب على التحديات في قطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية. وتوفر شركة " رايد سايف RideSafe" عبر تطبيقها الذكي حلولاً صحية لقطاع الدراجات النارية في حال وقوع حوادث.

وأكد سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن تدشين المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الخاص بالمشاريع الناشئة الإماراتية الأفريقية يشكل خطوة متقدمة نحو ترسيخ جسور التواصل والتعاون العابر للحدود بين دبي والقارة الفريقية، معتبراً أن البرنامج يستهدف مساعدة الشركات الناشئة في دبي على التوسع في الأسواق الأفريقية، والمساهمة في استقطاب الأفكار الأفريقية الواعدة في مجال الشركات الناشئة إلى الإمارة، مضيفاً أن أولوية الغرفة تتركز في الاستثمار في تلبية المتطلبات المستقبلية للخطط الحكومية الاستراتيجية.

وأوضح سعادته ان المشاريع التي تم اختيارها للمشاركة في البرنامج تركز على قطاعات مستقبلية تتسق مع الأهداف الاستراتيجية الحكومية في صناعة المستقبل، خصوصاً مع تركيزها على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتقنية المالية والخدمات الذكية، مؤكداً ان البرنامج فريد من نوعه في فكرته وآلية تطبيقه، وغير مألوف في المنطقة من حيث تعزيز الشراكات بين المشاريع الناشئة، ومساعدة الشركات الناشئة على الترويج لأعمالهم والوصول إلى العملاء والمستثمرين من خلال منصة المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال.

ولفت مدير عام غرفة دبي قائلاً:" تعتبر المشاريع الناشئة ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، واهتمامنا في غرفة دبي يتمثل في دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته وتوسعه الخارجي وقدرة بيئة الأعمال على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. والمشاريع الناشئة جزء جوهري من استراتيجيتنا المستقبلية لترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للمشاريع الناشئة."

وسيوفر البرنامج لهذه الشركات الـ 10 الناشئة من الإمارات وأفريقيا فوائد عديدة تتخطى التوجيه والإرشاد لتشمل الحصول على مزايا وخدمات مبادرة "دبي للمشاريع الناشئة" التابعة لغرفة دبي، بالإضافة إلى فرصة للتحدث خلال المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال واستعراض أفكارهم ومنتجاتهم، الأمر الذي يتيح لهم فرصة لإجراء حوارات ونقاشات واجتماعات مع مستثمرين ومتعاملين.

وكانت قد اختتمت المرحلة الأولى من البرنامج بتنظيم مسابقة "غرفة دبي للمشاريع الناشئة الإماراتية الأفريقية" على هامش قمة التقنية الأفريقية التي انعقدت في فبراير الماضي في العاصمة الرواندية كيغالي، والتي شارك فيها 10 شركات ناشئة إماراتية و10 شركات ناشئة أفريقية، حيث تنافس المشاركون ضمن فرق تنافسية على تطوير أفكار إبداعية مبتكرة حول الأسس المتينة للبرنامج التدريبي والتوجيهي، واستعرضوا التحديات التي تعيق توسعهم ونموهم كمشاريع ناشئة عابرة للحدود، وحددوا الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لنمو وتطور كل شركة ناشئة في أسواقها والأسواق الأخرى.