الان تتابع أذربيجان تؤيد تمديد اتفاق خفض الإنتاج النفطي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
قال وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف إنه يؤيد تمديد الاتفاق العالمي الحالي بشأن خفض الإنتاج النفطي، والذي ينتهي سريانه في نهاية يونيو حزيران.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين للنفط على خفض إنتاجهم المجمع بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا من الأول من يناير كانون الثاني 2019 وحتى نهاية يونيو حزيران لتحقيق التوازن في سوق النفط.
وسيجتمع المنتجون في فيينا في الأول والثاني من يوليو تموز لرسم سياستهم الإنتاجية المشتركة للنصف الثاني من العام.
وقال شاهبازوف للصحفيين في تصريحات سٌمح بنشرها اليوم الاثنين أعتقد أنه يجب الاستمرار في هذه الصيغة وتلك القرارات والاتفاقات بشأن الانتاج والتي تم التوصل إليها في نهاية العام الماضي للنصف الأول (من العام).
وأضاف أنه لم يصل إلى علمه أن هناك دولة ستعارض تمديد الاتفاق.وأذربيجان ليست عضوا في أوبك لكنها من الموقعين على الاتفاق الذي ينتهي العمل به بنهاية هذا الشهر.
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