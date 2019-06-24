الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الاثنين إن المحادثات مع شركة أرامكو السعودية بخصوص المشاركة في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالقطب الشمالي الخاص بشركة نوفاتك الروسية مستمرة. وأضاف الوزير في منتدى حول الطاقة في مدينة سان بطرسبرج الروسية أن هناك الكثير من الضبابية في أسواق الطاقة العالمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #روسيا: المحادثات مع أرامكو بشأن مشروع الغاز المسال-2 بالقطب الشمالي لم تنته بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.