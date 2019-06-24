منظمة الأغذية والزراعة تبدأ جلسات انتخاب أمين عام جديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ أعضاء منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة والتي تكافح الجوع في العالم، انتخابات في روما أمس، لاختيار أمين عام جديد للمنظمة، أو أمينة عامة.

وانطلقت عملية الاقتراع السرية في وقت متأخر من صباح الأمس للفصل بين ثلاثة مرشحين: الصيني كو دونغيو، الجورجي دافيت كيرفاليدزه، والفرنسية كاترين جيسلان-لانييل التي ستكون في حال فوزها أول امرأة ترأس المنظمة.

وتوقع مصدر دبلوماسي أوروبي الأحد أن «يشهد الاقتراع منافسة محتدمة». بينما قال المرشح كيرفاليدزه لفرانس برس قبيل افتتاح الجلسة «لا أراهن أبداً».

ويقترح جميع المرشحين إشراك القطاع الخاص أكثر في عمليات اتخاذ القرار وجذب الموارد المالية من القطاع الخاص بهدف تطوير قطاعات الصناعات الغذائية في الدول النامية.

وسيتوجب حصول المرشح على أكثر من 50% من الأصوات، أي 98 صوتاً على الأقل من أصل 194، ليتم انتخابه من الدورة الأولى.

وسيخلف الأمين العام الجديد الذي سيتولى مهامه في الأول من أغسطس إلى يوليو 2023، البرازيلي جوزيه غرازيانو دا سيلفا الذي أكمل ولايتين على رأس المنظمة. (أ.ف.ب)