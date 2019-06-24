«المركزي» يخفض حد الإفصاح للتحويلات النقدية إلى 60 ألف درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي اسعد

كشف نائب محافظ المصرف المركزي سيف الشامسي، عن تخفيض الحد الأقصى للإفصاح عن الأموال النقدية المسموح للأفراد بتحويلها للخارج من 100 ألف إلى 60 ألف درهم، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر المصرف المركزي في أبوظبي للإعلان عن إطلاق منصة برنامج الإبلاغ الجديد (goAML) الذي يحل محل النظام القديم؛ حيت أعلنت وحدة المعلومات المالية في مصرف الإمارات المركزي عن إطلاق برنامج الإبلاغ الجديد (goAML)، الذي طوّره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتسهيل تلقي البيانات عن المعاملات المشبوهة وفحصها ودراستها.

أكد سيف الشامسي، نائب محافظ «المركزي» أن هذا النظام الجديد هو نظام مكتمل تم تطويره لتلبية احتياجات وحدة الاستعلام من شانه أن يرفع كفاءة الأداء في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأموال المشبوهة من خلال جمع هذه البيانات وإدارة الوثائق وتحليلها، وكافة المؤسسات المالية من بنوك ومكاتب صرافة وشركات تمويل ومؤسسات مالية أخرى وأعمال ومهن غير مالية منها المحامون والمحاسبون، وغير ذلك ملزم بالتسجيل في النظام الجديد، وعدم تسجيلها وتخلفها يضعها في مواجهة عقوبات وفقاً للقانون. وأكد أن هذا النظام يعزز قدرات وحدة المعلومات ويضمن الحفاظ على فعالية النظام المالي الإماراتي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين وحدة المعلومات من التعاون مع مختلف الجهات المعنية مثل الكيانات المبلغة والهيئات الإشرافية وجهات تنفيذ القانون، ويسهم هذا النظام في تبسيط جميع متطلبات الإبلاغ لضمان مواءمة دولة الإمارات مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأكد الشامسي، أن دولة الإمارات من أهم دول المنطقة في مكافحة الجرائم المالية على اختلاف أنواعها، وأن القطاع المالي والمصرفي في الدولة حقق إنجازات مهمة على صعيد بنية وقوة وصلابة الأنظمة، و هذا القطاع ملتزم بأعلى المعاير الدولية.

إجراء استراتيجي

و قال القاضي الدكتور حاتم علي، ممثل نائب الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: «يعمل المكتب بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وإلى جانب العديد من الكيانات الحكومية، مثل وحدة المعلومات المالية، على المساعدة في تطوير برامج أساسية مثل (goAML )، ويأتي تطوير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للبرنامج كإجراء استراتيجي لمواجهة الجريمة المالية، كما أوصى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة؛ إذ يشكل حلاً شاملاً ومتكاملاً يلبي الاحتياجات التكنولوجية لمعظم وحدات المعلومات المالية، ويستهدف بشكل رئيسي تعزيز قدرة الدول الأعضاء على رصد الجرائم المالية والوفاء بالمعايير الدولية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب».

ومن خلال هذا المشروع، يسهم المصرف المركزي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دفع جهود المجتمع الدولي نحو تنفيذ أجندة خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وستشهد كيانات مثل المؤسسات المالية (البنوك ومحال الصرافة وشركات التمويل)، وجهات تنفيذ القانون والشركات والمهن غير المالية، وما إلى ذلك، مستوى متزايداً من التنسيق انطلاقاً من الطبيعة الفعالة والسهلة الاستخدام لبرنامج ( goAML)

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مجتمع أكثر أماناً

وقال علي باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية بالوكالة: «يعد برنامج( goAML )، المحور الأساسي الذي يتيح لوحدة المعلومات المالية إنشاء وحدة مخصصة لربط مختلف قواعد البيانات وإثراء مستوى تبادل المعلومات وتحديد أنشطة الجريمة المنظمة المعقدة والمحتملة؛ حيث تستهدف وحدة المعلومات المالية ضمان خلق مجتمع أكثر أماناً؛ حيث سيلعب برنامج ( goAML )، دوراً بارزاً في مساعدة الوحدة على تحقيق أهدافها». وستقوم وحدة المعلومات المالية، باعتبارها قاعدة البيانات المركزية للاستعلامات المالية في دولة الإمارات، بتبادل المعلومات مع الجهات المعنية المحلية من خلال برنامج ( goAML )، وبالتالي تعزيز التنسيق الوطني في دولة الإمارات.

وحث باعلوي، الجهات المعنية على استكمال التسجيل في النظام قبل يوم 27 يونيو وقال باعلوي: بدأنا مناقشة هذا البرنامج مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 2017، وبدأنا تصمم هذا النظام عام 2018، وتم بدء تسجيل المؤسسات المعنية في هذه البرنامج في مايو 2019؛ حيث تم تسجيل 415 مؤسسة حوالي 50% من عدد المؤسسات الملزمة في التسجيل، والتي يصل عددها إلى 830 مؤسسة، معرباً عن أمله في أن يتم تسجيل المؤسسات الباقية قبل يوم 27 يونيو الجاري.

مبارك المنصوري:دعم المؤسسات المالية





قال مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: «يأتي توفير الدعم للمؤسسات المالية في دولة الإمارات وفق أرقى المعايير العالمية في صدارة أهدافنا، ومن هذا المنطلق، فإننا نفخر بأن نكون الدولة الأولى في الخليج التي تدشن برنامج ( goAML)،

وسيتكامل برنامج ( goAML ) مع وحدة المعلومات المالية؛ حيث سيعمل على رفع مستوى البنية التحتية التكنولوجية نحو آفاق جديدة وتعزيز التعاون على مستوى الدولة، وسنتمكن من خلاله من رصد الاتجاهات بشكل أفضل عند تحليل تقارير الأنشطة المشبوهة، للحد من التهديدات المحتملة وبمعدلات أكثر كفاءة».

ومن خلال تعاون المصرف المركزي مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تم تصميم المنصة بشكل خاص لتتناسب مع متطلبات إطار عمل مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات والجهات المعنية.