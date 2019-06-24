24.1 مليار درهم تسهيلات التمويل من «الشارقة الإسلامي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، إن البنك الذي اختتم سلسلة اجتماعات مع المستثمرين قبل إصدار صكوك، يستهدف نمواً في خانة العشرات للقروض في العام الجاري.

وأوضح خلال لقاء مع «رويترز»: أن البنك يخطط لجمع ما يصل إلى 500 مليون دولار من خلال إصدار الدين المزمع من أجل تعزيز رأس المال الأساسي ونسب رأس المال الإجمالي.

وتابع: «في الوقت الحالي، رأس المال الأساسي للشارقة الإسلامي ليس قوياً فحسب بل أعلى كثيراً من اشتراطات مصرف الإمارات المركزي. نتطلع إلى تعزيز رأسمالنا من أجل فرص النمو في المستقبل».

وبلغ إجمالي أصول البنك 44.7 مليار درهم (12.2 مليار دولار) في نهاية العام الماضي. وزادت تسهيلات التمويل لأكثر من 24.1 مليار درهم مقارنة مع 21.7 مليار في 2017، بزيادة 11%.

وقال سعد: نتوقع أن يتماشى نمو أصول البنك والقروض مع نمو السنوات السابقة، مضيفاً أن نسبة كفاية رأسمال البنك بموجب معايير بازل 3 بلغت نحو 18% في نهاية 2018، متخطية متطلبات المصرف المركزي البالغة 12.375%.

وأوضح أنه ليس لدى البنك خطط أخرى لزيادة رأس المال الأساسي في المدى المتوسط، وأنه لا يحتاج إلى جمع التمويل من خلال صكوك ذات أولوية في السداد دون ضمانات، إذ تتوافر لديه سيولة كبيرة وليست هناك ديون وشيكة مستحقة السداد. وأضاف أن المصرف لا يجري مفاوضات مع أي بنك آخر بشأن فرص اندماج محتملة. (رويترز)