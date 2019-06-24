تأكيد أهمية التكنولوجيا لتحسين تجربة الموظفين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



توصلت دراسة بحثية جديدة أجرتها وحدة المعلومات الاقتصادية برعاية «أنظمة سيتركس» (رمزها في ناسداك: CTXS) حول التجربة في العمل: دور التكنولوجيا في الإنتاجية والمشاركة، إلى أن الشركات التي تستخدم التكنولوجيا لدعم نماذج جديدة للعمل، وتزويد الموظفين بالأدوات التي تجعل العمل أكثر كفاءة، يمكن أن توفر لهم تجربة عمل متميزة، الأمر الذي يساهم في استقطاب الأشخاص والمواهب الذين تحتاجهم الشركة ويعزز من مستوى التفاعل والإنتاجية لهؤلاء الموظفين، ما يساهم في تطوير نتائج الأعمال.

وجرت العادة أن تكون الرواتب التنافسية والمزايا ومبادرات التطوير الوظيفي كافية لإيجاد المواهب والحفاظ عليها. إلا أن هذه الأمور باتت اليوم تشكل عناصر أساسية. أما الفوز في معركة المواهب فيفرض على الشركات رفع مستوى أدائها وإعطاء الموظفين ما يريدونه حقاً وهو أسلوب بسيط ومرن لإنجاز الأعمال. وبهذا تشكل التكنولوجيا المحرك الرئيسي في تجربة الموظفين العصريين.