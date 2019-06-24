شكرا لقرائتكم خبر عن «المسعود» تطلق تخفيضات «إنفينيتي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة المسعود للسيارات- موزع سيارات إنفينيتي في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية- عن تخفيضات كبرى على جميع الطرازات، في خطوة نوعية تلبي احتياجات محبي العلامة التجارية في عالم السيارات. ويمكن للعملاء الحاليين والجدد الاستمتاع بالعروض المميزة والتي تستمر حتى 25 يونيو الجاري، بالإضافة إلى العديد من الهدايا القيّمة عند الشراء. تشمل التخفيضات الجديدة جميع طرازات إنفينيتي بما فيها Q30, Q50, Q60, Q70, QX30, QX50, QX60 QX70 and QX80، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية التي تشمل خصماً يصل إلى أكثر من 30,000 و110,000 درهم.

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