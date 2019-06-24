شكرا لقرائتكم خبر عن «داماك» تنفي تصدرها سباق شراء «روبرتو كافالي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” نفت شركة «داماك العقارية»، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بخصوص تصدرها سباق شراء مجموعة الأزياء الإيطالية «روبرتو كافالي».

وأكدت الشركة في بيان توضيحي على سوق دبي المالي، أنها لم تصرح بهذا الخبر لأي من وسائل الإعلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «داماك» تنفي تصدرها سباق شراء «روبرتو كافالي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.