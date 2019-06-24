تراجع صادرات السيارات الصينية بين يناير ومايو 4.9%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدرت الصين 392 ألف مركبة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بانخفاض 4.9% على أساس سنوي، وفقا لبيانات صناعية، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس.

وعلى وجه التحديد، تراجعت صادرات سيارات الركاب 14.5% على أساس سنوي إلى 259 ألف وحدة خلال تلك الفترة، فيما ارتفعت صادرات السيارات التجارية بواقع 21.7% على أساس سنوي إلى 133 ألف وحدة، بحسب الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

وأظهرت بيانات الجمعية أنه في شهر مايو/‏‏‏‏ أيار وحده، صدرت البلاد 78 ألف مركبة، بانخفاض 16.4% مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي.

وأوضحت الجمعية أن كبرى شركات صناعة السيارات شهدت تراجعاً في عائدات أعمالها بنسبة 9.2%، مسجلة 1.26 تريليون يوان خلال فترة يناير- إبريل.

وشهدت الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، تراجعاً في مبيعاتها للسيارات للمرة الأولى خلال أكثر من عقدين في عام 2018.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت الحكومة عن تدابير لتعزيز مبيعات السيارات، تشمل منع الحكومات المحلية من فرض سقف على استهلاك واستخدام سيارات الطاقة الجديدة.

وفي غضون ذلك، ظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أن قيمة الأوراق المالية الصادرة في الصين بلغت 3.6 تريليون يوان (حوالي 521.7 مليار دولار أمريكي) في مايو الماضي، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وحسب البنك المركزي، وصلت قيمة سندات الخزينة الصادرة على مستوى الدولة إلى 395.3 مليار يوان، بينما بلغت سندات الحكومات المحلية 304.3 مليار يوان.

وبنهاية مايو، كان حجم الديون غير المسددة على سوق السندات 91.1 تريليون يوان.

وستسارع الصين في إصدار سندات الحكومات المحلية هذا العام، لدعم إنجاز المشروعات المتنوعة في وقتها.

إضافة إلى ذلك، بلغ رصيد ديون الحكومات المحلية 19.6 تريليون يوان بنهاية عام 2018، مما يقل بكثير عن السقف الرسمي المحدد ب 21 تريليون يوان.

من جهتها، قالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية، نقلاً عن مسؤولين حكوميين، إن الصين بحاجة إلى إنفاق ثلاثة تريليونات يوان (440 مليار دولار) على مدار ثلاث سنوات لتحسين الصرف الصحي في القرى وتنظيف بيئتها الريفية التي تعاني من التلوث الشديد.

ونقلت الصحيفة الناطقة باسم الحزب الشيوعي عن آن شياو نينج بوزارة الزراعة، أن الأموال ستستخدم للإيفاء بأهداف الدولة لبناء مراحيض في الريف نظيفة ومعالجة النفايات المنزلية وإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي للقرى. وخصصت الصين سبعة مليارات يوان لدعم «ثورة المراحيض» هذا العام وثلاثة مليارات يوان للإنفاق على تحسين البيئة الحية للقرويين في غرب ووسط الصين.

وركزت «الحرب على التلوث» التي تشنها الصين والتي دشنتها منذ ست سنوات بشكل رئيسي على تحسين جودة الهواء في المدن الصناعية إلى جانب الساحل الشرقي.

وتعهدت وزارة الزراعة العام الماضي، باتخاذ إجراء للتصدي إلى تلوث الريف ووعدت بتحسين البنية التحتية للقرى و«العادات السيئة» لسكان الريف. (وكالات).