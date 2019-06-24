الان تتابع تفاصيل: صندوق طريق الحرير الصيني مساهماً في «ACWA Power» السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: وقعت شركة “ACWA Power” السعودية اتفاقية مع صندوق طريق الحرير الصيني ليكون شريكا ومساهما في شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة وبحصة 49%. وتعمل أكوا باور للطاقة المتجددة كمنصة تستفيد من إمكانات النمو السريعة للطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة، كما وستمتلك الشركة محطات توليد الطاقة الشمسية المركزة والكهروضوئية، ومحطات توليد الطاقة بالرياح، في جميع أنحاء الإمارات وجنوب أفريقيا والأردن ومصر والمغرب، التي تبلغ قدرتها الإجمالية 1668 ميغاواط.

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