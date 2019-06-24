شكرا لقرائتكم خبر عن زين يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 24-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، انخفض سهم شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN ) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.74% بما يعادل -4.00 نقطة ، وذلك في ظل محاولاته المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولذلك تستمر توقعاتنا بترجيح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 579.0 ، طيلة ثبات الدعم 524.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 524.00 ومستوى المقاومة 555.00 .

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