شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 24-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك الكويت الدولي (KIB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.79% بما يعادل -5.00 نقطة ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

Advertisements

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 280.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 263.73 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 263.73 ومستوى المقاومة 280.00 .