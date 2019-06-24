شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني يظهر المزيد من الإشارات الإيجابية رغم انخفاضه – تحليل صباحي – 24-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك الكويت الوطني (NBK) بصورة طفيفة في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.41% بما يعادل -4.00 نقطة ، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع . Advertisements ولهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 1000.00 ، طيلة ثبات الدعم 960.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 960.00 ومستوى المقاومة 1000.00 .

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