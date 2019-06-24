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شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السعودية يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 24-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم المجموعة السعودية (2250) على انخفاض في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.52% بما يعادل -0.38 ريال ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، ووصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 26.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 24.00 استعداداً لكسره .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 25.50 .
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