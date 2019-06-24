شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 24-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم القصيم القابضة للاستثمار (6020) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحاول السهم بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.51% بما يعادل -0.18 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 12.76 من جديد استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات الدعم 11.20 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.40 المقاومة 12.40 .