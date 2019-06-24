شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت ينخفض بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 24-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ميفك ريت (4346) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 8.69 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 10.56 إلى 7.54) ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد .

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ولذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 8.69 ، ليستهدف مستوى المقاومة 9.41 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية استعداداً لمهاجمته .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.69 ومستوى المقاومة 9.20 .