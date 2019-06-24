شكرا لقرائتكم خبر عن "الدار العقارية" توقع اتفاقية مع "أباريل" العالمية تؤجر بموجبها 23 متجراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة الدار العقارية، اليوم الأحد، اتفاقيةً مع مجموعة التجزئة العالمية المتخصصة في قطاع الأزياء ونمط الحياة العصري "أباريل".

وأفادت الدار، في بيان لموقع "أبوظبي" المالي، بأنها بموجب الاتفاقية ستؤجر 23 متجراً في ثلاثة مراكز تجارية مرموقة تابعة لها بالعاصمة هي "ياس مول" و"المول في المركز التجاري العالمي أبوظبي" و"مول الجيمي في العين".

وبحسب البيان، تشمل الاتفاقية تأجير أكثر من 100 ألف قدم مربعة من مساحات التجزئة في المراكز التجارية الثلاثة الأمر الذي يشكل مؤشراً قوياً على الثقة العالية التي يحظى بها قطاع التجزئة في العاصمة، وقد افتُتح أوّل المتاجر الـ23 في 26 مايو الماضي ليقدم للعملاء مجموعةً من أبرز العلامات التجارية العالمية منها "ألدو" و"إنغلوت" و"تومي هيلفيغر" و"تشارلز آند كيث" و"كول إت سبرينج" و"تومز" و"أثليتس كو" و"سكيتشرز" و"بيركن ستوك" و"ديون" و"ناين ويست" و"آن كلاين" وغيرها.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: "تعتبر هذه الاتفاقية استثماراً مهماً يعكس جاذبية مراكزنا المرموقة للمتسوقين وقدرتها على استقطاب المزيد من العلامات التجارية العالمية الرائدة، كما تُعتبر مؤشرَ نموٍ إيجابياً بالنسبة لمحفظة التجزئة في الشركة. وتجمعنا علاقة شراكة استراتيجية طويلة الأمد بمجموعة أباريل".

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ومن جانبه، قال نيليش فيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أباريل": "تدير مجموعة أباريل عدداً من أشهر وأهم العلامات التجارية في قطاع التجزئة بالمنطقة، لذا نحرص على اختيار مواقع متاجرنا بعناية شديدة، وتعد شركة الدار العقارية شريكاً استراتيجياً مهماً يسهم في دعم علاماتنا التجارية في الانتشار والتوسع المستقبلي".

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 492.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2019، مقارنة بما مقداره 668.5 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وارتفعت الإيرادات للربع الأول من 2019 إلى 1.8 مليار درهم مقارنة بما مقداره 1.5 مليار درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.

وعلى النحو الآخر، تراجعت الإيرادات الأخرى إلى 38.2 مليون درهم مقارنة بما مقداره 135.2 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.