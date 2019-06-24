شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات ترفض بيع أبراج "زين" إلى شركة IHS لأسباب تنظيمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" عن تلقيها خطاب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأن شركة IHS Holding Limited لم تستوف المتطلبات التنظيمية لشراء وتأجير أبراج الاتصالات العائدة لـ "زين".

وأفادت زين، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الأحد، بأنه "IHS Holding" لم تحصل على الترخيص الذي يخولها لذلك، وعليه فقد تقرر رفض بيع أبراج شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" إلى شركة IHS لأسباب تنظيمية.

وتجدر الإشارة إلى أن "زين" وقعت اتفاقية بيع وإعادة تأجير البنية التحتية للأبراج، في مارس الماضي، فيما مثلت هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة آي اتش اس القابضة المحدودة (IHS Holding Limited)، والتي تعد أكبر مشغل لأبراج الاتصالات في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وثالث أكبر شركة أبراج مستقلة على مستوى العالم، وتأتي هذه كخطوة هامة على صعيد الأثر المالي، والاستثماري المتوقع.

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وكانت "زين" قد تمكنت من رفع قيمة الاتفاقية من 2.43 مليار ريال إلى 2.52 مليار ريال، حيث سيتم استخدام عوائد البيع لتخفيض تمويل المرابحة المشترك بكامل المبلغ مما يؤدي إلى تخفيض الأعباء التمويلية، والتركيز على الأعمال الأساسية للشركة من خلال تطوير التقنية والخدمات مع توفير في الاستثمار.

وأظهرت البيانات المالية لشركة "زين" تحولها للأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019 لتصل أرباحها في تلك الفترة إلى 129 مليون ريال مقابل صافي خسائر بلغت 77 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وقالت الشركة: إن تحقيق أرباحها بالربع الأول يعود إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 24% بقيمة 408 مليون ريال وذلك نتيجة زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة والتي انعكست في زيادة قدرها 363 مليون ريال في إجمالي الربح، وكذلك بسبب تخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمات تجاريا من هيئة الاتصالات تقنية المعلومات من 15% إلى 10%.