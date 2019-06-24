شكرا لقرائتكم خبر عن "كيان" توقع اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 2 مليار دولار مع "الأهلي التجاري" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن توقيعها اتفاقية تمويل مرابحة متوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي التجاري، بقيمة 2 مليار دولار.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الأحد، بأن مدة التمويل تصل إلى 7 سنوات متضمنه فترة سماح 3 سنوات، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر.

وتهدف الشركة من الحصول على التمويل إلى استبدال القروض الثانويه القائمة بتمويل بديل بتكاليف أقل وبشروط أفضل وجدول سداد على أقساط متفق عليها تبدأ من 30 يونيو 2023.

ويهدف التمويل الحالي إلى سداد القرض القائم مع البنك الأهي التجاري بمبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي والذي يستحق في 16 أغسطس 2021، بالإضافة إلى سداد القرض القائم مع البنك الأهلي التجاري بمبلغ 1.5 مليار ريال سعودي والذي يستحق في 18 نوفمبر 2029، بالإضافة إلى سداد جزء من القروض الثانوية الأخرى.

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وسبق أن أعلنت الشركة، في يونيو الجاري، عن عزمها اتخاذ عدد من الإجراءات التي تُسهم في تحقيق استراتيجيتها المتعلقة بتخفيض القروض وتكاليف التمويل، والتي تهدف إلى رفع وتحسين الكفاءة المالية للشركة عن طريق سداد وإعادة هيكلة القروض الثانوية المتبقية.

ومن المتوقع أن يكون الأثر المالي الإيجابي من انخفاض قيمة القروض وإعادة هيكلة القروض الثانوية المتبقية على الشركة خلال النصف الثاني من العام الجاري بمبلغ 71 مليون ريال تقريباً، وخلال العام 2020 بمبلغ 230 مليون ريال تقريباً.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 197.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 462.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 98.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 721.1 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2017.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر بالربع الأول إلى انخفاض متوسط أسعار بيع معظم المنتجات بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل، على الرغم من تحسن الأداء التشغيلي لمصانع الشركة وزيادة في الكميات المنتجة والمباعة.