شكرا لقرائتكم خبر عن "بتروكيم" تُسدد قيمة الصكوك الإسلامية بقيمة 1.2 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" عن قيامها بسداد كامل قيمة الصكوك الإسلامية، بمبلغ 1.2 مليار ريال، بتاريخ اليوم الأحد الموافق 23 يونيو الجاري.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، إن نسبة الاسترداد من الاصدار الكلي تبلغ 100%، علماً بأن العدد الإجمالي للصكوك يبلغ 1.2 ألف صك، بقيمة إسمية مليون ريال للصك.

وأشارت الشركة إلى أن الأثر المالي لهذه العملية سوف يظهر على نتائج الربع الثاني للعام الحالي 2019.

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وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 187 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 334 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 376 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 606 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح إلى انخفاض قيمة المبيعات نتيجة لانخفاض أسعار البيع. مع العلم أن هناك انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع وتكاليف التمويل ومصاريف الزكاة خلال الربع الأول.