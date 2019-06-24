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شكرا لقرائتكم خبر عن "مشاركة ريت" يُقرر توزيع أرباح بقيمة 30.8 مليون ريال عن النصف الأول من 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة مشاركة المالية توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت، بقيمة 30.8 مليون ريال للفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2019.
وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، إلى أن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 88 مليون وحدة قائمة، بحصة تبلغ 35 هللة لكل وحدة، وبما نسبته 3.5% إلى السعر الأولي للوحدة.
ومن المقرر أن تكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الإثنين الموافق الأول من يوليو 2019، على أن يتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بصرف أرباح بقيمة 24.640 مليون ريال على مالكي وحداته، وذلك عن الفترة الممتدة من 18 أغسطس حتى 31 ديسمبر 2018 (135يوما).
وكانت شركة مشاركة المالية قد قامت توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت عن الفترة من 17 فبراير 2018 وحتى 17 أغسطس 2018، بقيمة 30.8 مليون ريال، بحصة تبلغ 35 هللة لكل وحدة، وبما نسبته 3.5% إلى السعر الأولي للوحدة.
هذا وحقق الصندوق صافي ربح بلغ 54.871 مليون ريال للفترة الممتدة من 17 يوليو 2017 وحتى 31 ديسمبر 2018.
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