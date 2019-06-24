شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "المستشفى السعودي الألماني" تُقر عدم توزيع أرباح عن العام 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني"، بجلستها المنعقدة يوم الخميس الماضي، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن الجمعية وافقت على تعيين شركة KPMG الفوزان وشركاه كمراجع لحسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام 2019 والربع الأول لعام 2020 وتحديد أتعابه.

وقررت الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

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كذلك وافقت الجمعية على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس بمبلغ وقدره 2.144 مليون ريال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 14.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 87.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تراجع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى وجود أعمال تجديدات ببعض مستشفيات المجموعة وهو ما أدى إلى تأثر حركة المرضى مما أثر سلبيا على الإيرادات.