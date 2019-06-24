شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "العربية للأنابيب" تُقر تغطية الخسائر المتراكمة باستخدام الاحتياطي النظامي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة العربية للأنابيب، بجلستها المنعقدة يوم الخميس الماضي، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتغطية الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2018، وذلك عن طريق استخدام مبلغ 39,4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي وهو المبلغ المتجاوز نسبة 30% المطلوبة من رأس المال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن الجمعية وافقت على مقترح رهن المعدات والآلات الإضافية لمصانع الرياض والجبيل لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي وذلك لغرض الاقتراض من صندوق التنمية الصناعية.

وقررت الجمعية استخدام مبلغ 31.4 مليون ريال من الاحتياطي العام لحساب الخسائر المتراكمه وذلك لتخفيض الخسائر المتراكمة.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 168.7 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 19.1 مليون ريال في العام 2017.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 8.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى ارتفاع مبيعات الشركة للربع الأول لعام 2019 بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة لعام 2018 لتصل إلى 180 مليون ريال مقابل 122 مليون ريال.

ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى قدرة الشركة على التحكم بأسعار المواد الخام بشكل أفضل قبل بدء المشروع.