شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 23 حتى 27 يونيو الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من صناعة الورق، المملكة القابضة، زهرة الواحة للتجارة، الباحة، أنعام القابضة، سايكو، متلايف إيه آي جي العربي، التأمين العربية، تشب العربية.

وتجتمع الجمعية العمومية لشركة زهرة الواحة للتجارة، يوم الأحد، وذلك للتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بالإضافة إلى صرف مبلغ وقدره 300 ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة المملكة القابضة، يوم الأحد، على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال العام 2018، بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة.

وستبحث الجمعية العمومية لشركة صناعة الورق، اليوم الأحد، الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة.

ومن المُقرر أن يبدأ، يوم الإثنين، تنفيذ المرحلة الثالثة من المراحل الخمس للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة فوتسي راسل.

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وتجتمع الجعية العمومية للشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو"، يوم الثلاثاء، وذلك لبحث الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

كذلك تبحث الجعية العمومية لشركة أنعام القابضة، يوم الثلاثاء، الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وتجتمع الجمعية العمومية لشركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي الوطني، يوم الثلاثاء، لبحث الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة الباحة للإستثمار والتنمية، يوم الثلاثاء، على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وتجتمع الجمعية العمومية لشركة التأمين العربية التعاونية، يوم الخميس، وذلك لبحث الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة تْشب العربية للتأمين التعاوني، يوم الخميس، على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.