شكرا لقرائتكم خبر عن "داماك العقارية" تنفي تصدرها لسباق شراء "روبرتو كافالي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نفت شركة "داماك العقارية"، ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن تصدرها لسباق شراء علامة الأزياء الإيطالية العالمية "روبرتو كافالي".

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق دبي المالي، إنها لم تصرح بهذا الخبر لأي من وسائل الإعلام.

وكانت أخبار صحافية قد ذكرت، في وقت سابق من يونيو الجاري، أن شركة داماك العقارية تصدرت سباق الاستحواذ على مجموعة الأزياء الإيطالية المتعثرة " Roberto Cavalli".

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والجدير بالذكر أن هناك تعاون مسبق بين داماك العقارية و"Roberto Cavalli" بمشروع فلل مجمع أكويا أكسجين في دبي.

وتجدر الإشارة إلى أن داماك حققت أرباحاً صافية بلغت 31.1 مليون درهم خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بما مقداره 483.9 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وتراجعت الإيرادات للربع الأول من 2019 إلى 896.4 مليون درهم مقارنة بما مقداره 1.9 مليار درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.

وحتى 31 مارس 2019، بلغت قيمة الدين العام 5 مليارات درهم إماراتي، فيما وصلت قيمة السيولة النقدية 6.6 مليار درهم إماراتي. وبلغت قيمة العقارات المُطّورة 9.3 مليار درهم إماراتي بتغيير طفيف عن ديسمبر 2018. واستقرت قيمة حقوق المساهمين عند 14.1 مليار درهم إماراتي حتى 31 مارس 2019.