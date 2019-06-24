شكرا لقرائتكم خبر عن "الدار" تبيع أراضي المرحلة الأولى من "الريمان 2" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقبلت شركة الدار العقارية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، مئات العملاء الراغبين في شراء أراضٍ، بمشروع "الريمان 2" بمنطقة الشامخة بأبوظبي، والذي يوفر 1690 قطعة أرض مخصصة للمواطنين فقط.

وتم بيع كامل أراضي المرحلة الأولى التي تم طرحها للبيع والبالغة 557 قطعة أرض، وسط إقبال كبير من المشترين، فيما تستمر اليوم وغداً عمليات بيع المرحلتين الثانية والثالثة، واللتين تضمان 1133 قطعة أرض، بحسب صحيفة الاتحاد.

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وتقدر تكلفة "الريمان 2" بـ1.7 مليار درهم، ويمتد على مساحة 2.4 مليون متر مربع، ويضم قطع أرض مخصصة لإنشاء الفلل وتتراوح مساحتها بين 500 و1000 متر مربع.

يشار إلى أن إطلاق مشروع "الريمان 2" جاء بعد النجاح والإقبال اللافت الذي شهده مشروع "الريمان" عند إطلاقه في يناير 2019، حيث سجّل مبيعات بقيمة 1.6 مليار درهم.