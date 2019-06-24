شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات": شبكات الجيل الخامس ستغطي 10% من الإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّع سلفادور أنغلادا، رئيس قطاع الأعمال بمؤسسة الإمارات للإتصالات "اتصالات" المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن تصل نسبة تغطية شبكات الجيل الخامس للشركة إلى 10% من مساحة الدولة بنهاية 2019.

وأوضح أنغلادا أن بنية الخدمات السحابية المتوفرة في الدولة تتكامل مع خطط "اتصالات" المتعلقة بخطط نمو الأعمال وطرح خدمات جديدة في الشركة.

وأشار إلى أن طرح "اتصالات" في مايو الماضي في الإمارات وللمرة الأولى في المنطقة خدمات شبكة الجيل الخامس التي تزيد سرعتها 20 ضعفاً مقارنة بسرعة الجيل الرابع، ستعزّز من بيئة الابتكار في الدولة، بحسب صحيفة البيان.

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ولفت إلى أن تعاون "اتصالات" و"مايكروسوفت" يهدف إلى تسخير القدرات الهائلة لسحابة مايكروسوفت الذكية التي يتم تقديمها من مراكز البيانات الحديثة، وكذلك خدمة الهدف الاستراتيجي لـ"اتصالات" المتمثل في قيادة المستقبل الرقمي.

وأكدت كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" والإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" قد اعلنتا في وقت سايق عن جاهزيتهما التامة واكتمال عملية تطوير وتحديث شبكتيهما لبناء 1000 محطة لشبكات الجيل الخامس بنهاية 2019 لكلا منهما.

وأعلنت شركة أوبو للهواتف الذكية، التعاون مع "اتصالات" في أبريل الماضي لاختبار مدى توافقية هواتف أوبو الذكية المزودة بتقنية الجيل الخامس مع شبكة اتصالات المخصصة لهذا الجيل.