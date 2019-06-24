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شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات ريت" تعلن توزيع أرباح الأسهم والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الإمارات ريت، عن توزيع أرباح أسهمها بمقدار 0.04 دولار عن كل سهم في يوم أو قبل 30 يونيو الجاري على جميع المستثمرين المسجلين من حملة الأسهم في 13 يونيو 2018.
وجاء في بيان للشركة لبورصة ناسداك دبي، أن إجمالي التوزيعات عن العام المالي 2018 كان 0.08 دولار عن كل سهم.
وجاء ذلك في قرارات اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدين يوم الأربعاء 19 يونيو 2019، ووافق المساهمون خلالهما على جميع القرارات المقترحة بما فيها توزيعات الأرباح.
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