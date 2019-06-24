شكرا لقرائتكم خبر عن 27 يونيو .. القسط الأول من "إعادة جدولة قروض المواطنين" بالإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تبدأ البنوك اعتباراً من نهاية يونيو الجاري اعتماد قيمة الأقساط الشهرية الجديدة للمواطنين بدولة الإمارات الذين وقعوا اتفاقيات مع البنوك الدائنة، تحت مظلة مبادرة المصرف المركزي لإعادة جدولة قروضهم.

وأبلغت البنوك المواطنين في تلك المبادرة أنه اعتباراً من 27 يونيو 2019 ستبدأ بخصم القيمة الجديدة للقسط الشهري من رواتبهم، المتفق عليها، والتي هي أدنى من الأقساط الشهرية التي كانوا يسددونها حتى نهاية شهر مايو 2019.

وبناء عليه فإن أول قسط بالقيمة الجديدة المخفضة سيبدأ اقتطاعه من الراتب الشهري اعتباراً من نهاية شهر يونيو الجاري، بحسب صحيفة الاتحاد.

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وتشمل المبادرة التي أطلقها المصرف المركزي في 16 مارس 2019 ووافق على تنفيذها 17 بنكاً محلياً بالدولة، نحو 11 ألف حساب مصرفي تبلغ قيمة القروض الإجمالية المستحقة عليها نحو 12.38 مليار درهم.

وتعود القروض لحسابات المواطنين المقترضين لآجال طويلة في الفترة بين 2011 إلى نهاية 2018، وهي الفئة التي زادت الاقتطاعات الشهرية من رواتبها عن الحد المسموح به في نظام القروض المصرفية الشخصية ومعاملات الأفراد مع البنوك، الذي تم إقراره في عام 2011 وينص على عدم السماح باقتطاع ما يزيد على 50% من الراتب الشهري للموظفين و30% من الراتب الشهري المتقاعدين.

وكانت الأقساط الشهرية المقتطعة من رواتب المقترضين زادت بنسب عالية خلال عامي 2017 و2018 نتيجة ارتفاع سعر الفائدة الأساس بأكثر من 200 نقطة أساس خلال تلك الفترة.