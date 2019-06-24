شكرا لقرائتكم خبر عن "جي إف إتش" ومجموعة "إتش" لإدارة الفنادق تطلقان فندقاً جديداً بالبحرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت مجموعة جي إف إتش المالية المدرجة بأسواق دبي والكويت والبحرين المالية اتفاقية مع مجموعة "إتش" لإدارة الفنادق والمنتجعات التابعة لمجموعة "أبوظبي كابيتال جروب".

وأوضحت الشركة في بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم" أن تلك الاتفاقية تستهدف لتشغيل فندق "ذا إتش آت هاربور رو" من فئة الخمس نجوم قيد التطوير حالياً بمشروع "ذا هاربور رو" الواقع بقلب العاصمة البحرينية المنامة.

وتم حتى الآن استكمال ما يقارب 60% من أعمال البناء في مشروع «ذا هاربور رو»، ما يأتي بالتزامن مع التقدم السريع في إنجاز الأبراج السكنية الشرقية والغربية بالمشروع والذي ينطوي على 322 شقة.

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وتمثل هذه الخطوة الحضور الأولى بالسوق البحرينية لمجموعة "إتش هوسبيتاليتي"، التي تتخذ من مدينة أبوظبي مقراً لها.

وجدير بالذكر أن مجموعة جي إف إتش المالية حققت صافي ربح- يؤول إلى المساهمين- خلال الربع الأول من عام 2019 بلغ 21.36 مليون دولار مقارنةً بصافي ربح بلغ 36.48 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض بنسبة 41.44%.

وحققت المجموعة أرباحاً صافية عائدة للمساهمين بلغت 114.1 مليون دولار أمريكي خلال العام 2018، مقارنةً بما مقداره 104.2 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017.

وبلغت قيمة الإيرادات الموحدة خلال العام 2018 ما مقداره 246.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بما مقداره 204.4 مليون دولار أمريكي خلال 2017، بارتفاع بنسبة 20.5%.