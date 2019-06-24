70 % نمو الاستثمارات الصينية في عقارات الإمارات 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أعادت «فيدو بروبيرتيز» للوساطة العقارية، إحدى الشركات الصينية في الإمارات، التأكيد بأن الاستثمارات الصينية بقطاع العقارات في الإمارات سترتفع خلال الأشهر المقبلة، مشيرةً إلى أنها ستشهد نمواً يتجاوز 70 ٪ في العام 2019، بما ينعكس تعزيزاً للفرص المتعددة التي يوفرها هذا القطاع في الدولة.

وشهدت الاستثمارات الصينية نمواً بلغ 74% في الفترة بين العامين 2016 و2017، وواصل هذا النمو مساره في العام 2018؛ وكذلك خلال الربع الأول من العام 2019. وفي الفترة الراهنة، يشكّل المستثمرون الصينيون واحدة من أربع جنسيات تحتل الطليعة بمجال الاستثمار في دبي، وفقاً لما ورد في إحصائياتٍ رسمية.

في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، وظّف المستثمرون الصينيون استثماراتٍ بقيمة 1,7 مليار درهم في دبي، استناداً إلى آخر ما أوردته دائرة الأراضي والأملاك في دبي من أرقام، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتعاملات العقارية في الإمارة خلال الفترة المذكورة 162 مليار درهم.

وفي إطار سعيها إلى زيادة الاستثمارات الصينية في الدولة، افتتحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي كذلك مكتبين تمثيليين لها في الصين، خلال العامين المنصرمين، أحدهما في بكين في شهر يونيو الماضي، كما تخطط لافتتاح مكتبٍ ثالث لها في مدينة «شن زن» الصناعية في جنوب الصين، وفي غيرها من المناطق الصينية.

وقال نازيش خان، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى «فيدو بروبيرتيز»: يتطلّع المستثمرون الصينيون إلى توظيف استثماراتهم في الخارج، ضمن قطاعاتٍ متنوعة. والواضح أن أسعار العقارات في دبي ودولة الإمارات التي تقلّ بكثير عن أسعار مثيلاتها في الصين، إلى جانب النظام الضريبي وحوافز مشجعة أخرى، تجعل من دولة الإمارات أحد أفضل الأسواق العالمية للاستثمار. كما أن قانون التملك للمقيمين الذي صدر أخيراً، ويسمح لرجال الأعمال الوافدين بإنشاء مراكز لهم في دبي، شكل دافعاً إضافياً كبيراً للاستثمارات الصينية فيها.

وأضاف: بفضل الجمع الفريد بين المواقع الاستراتيجية والنمو المثالي في العائدات الإيجارية، نتوقع بالتأكيد استمرار مسارات النمو، لتتجاوز مستوى 70٪ خلال العام 2019. دبي سوقٌ مثالية للشارين، ويأتي المستثمرون الصينيون في طليعة هؤلاء.

تبقى الإشارة إلى أنّ عدد الوافدين الصينيين ارتفع بنسبة 53% في دبي خلال السنوات الخمس الماضية، ويعيش حوالي 230 ألف صيني في هذه الإمارة حالياً، وتعمل فيها نحو 4000 شركة صينية.