الإمارات والكاميرون تبحثان حماية الاستثمار والنقل الجوي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث فهد عبيد محمد التفاق سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية سفير غير مقيم لدى جمهورية الكاميرون مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في الكاميرون سبل تعزيز التعاون القائم بين دولة الإمارات ونيجيريا في المجالات كافة وذلك خلال زيارته للعاصمة ياوندي والتي شملت عدداً من المؤسسات والهيئات، فضلاً عن حضور عدة فعاليات وأنشطة اقتصادية وثقافية.

والتقى السفير كافيي جبريل رئيس البرلمان الكاميروني، وتناول اللقاء أهمية تصديق الجانب الكاميروني على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين الصديقين وأهمية التوقيع على الاتفاقيات الاقتصادية المعنية بحماية الاستثمار والنقل الجوي بجانب بحث سبل التعاون بين البلدين في المجالين التشريعي والبرلماني.

من جانبه أثنى رئيس البرلمان الكاميروني على المكانة المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات في المجالات كافة.. متطلعا للتعاون بشكل أكبر مع الدولة والاستفادة من تجربتها الحكومية الرائدة.

وفي سياق متصل، تبادل سفير الدولة ونجويا زكريا وزير الدولة لشؤون المواصلات، وجهات النظر حول أهم أطر التعاون بين الإمارات والكاميرون في مجال النقل الجوي والموانئ والبنية التحتية وسبل تعزيزها.

وعقد لقاءً موسعاً مع جوزيف أسومو الوزير المكلف في الرئاسة بشؤون الدفاع تم خلاله بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال الدفاع والأمن.

والتقى السفير مع نارسيس مويلي كوبي وزير الرياضة الكاميروني وسعيد مبومبو نجويا رئيس اتحاد كرة القدم الكاميروني كلا على حدة وبحث خلال اللقاءين سبل تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين الصديقين.

من جانب آخر عقد فهد عبيد محمد التفاق خلال زيارته عدة لقاءات مع عدد من كبار رجال الأعمال في الكاميرون استعرض خلالها أهم مقومات الاستثمار في دولة الإمارات لتعزيز التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية بين البلدين الصديقين والدور الفاعل الذي يؤديه القطاع الخاص في هذا المجال.

وعلى الصعيد الثقافي، زار سفير الدولة المتحف الوطني الكاميروني والتقى مديره وتعرف خلال جولة فيه على أهم أقسامه واستعرض مديره أهم الحقبات الزمنية في تاريخ الكاميرون ومجموعة من القطع الأثرية والتحف النادرة ومعارض الصور التاريخية، وتعرف السفير على التنوع الثقافي في المنطقة وأهم حقبات التاريخ البشري فيها.

وحضر سفير الدولة حفل افتتاح «معرض الفنون المعاصرة» الذي يقيمه البنك الدولي في العاصمة ياوندي ويستمر حتى 20 سبتمبر القادم في المتحف الوطني وذلك بحضور بيير إسماعيل مكبات وزير الثقافة الكاميروني وليندا فان غيلدر مديرة مكتب البنك الدولي في الكاميرون وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في الكاميرون. (وام)