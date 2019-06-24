«مترو» الألمانية تتريث باتخاذ قرار بشأن عرض شراء بـ 6.6 مليار دولار يقلل من قيمتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «مترو» الألمانية، إن عرضاً تلقته من مستثمرين بارزين لشراء سلسلة متاجر التجزئة الألمانية يقدرها بأقل من قيمتها الحقيقية، وأوصت المساهمين، أمس، بعدم أخذ أي قرار لحين صدور تعليق آخر من إدارة الشركة.

ويوم الجمعة، تقدمت إي.بي جلوبال كوميرس، وهي وحدة استحواذ مملوكة لمستثمرين من التشيك وسلوفاكيا، بعرض الشراء الذي قدر قيمة الشركة بنحو 5.8 مليار يورو (6.6 مليار دولار).

وأشارت شركة التجزئة إلى أن السعر المعروض يزيد ثلاثة في المئة فقط فوق سعر إغلاق يوم الجمعة، قائلة إن العرض «أقل كثيراً من قيمة الشركة ولا يتناسب مع خطتها لخلق القيمة».

وقالت «مترو» إن الإدارة تواصل تطوير الشركة، وإنها ستعلق مرة أخرى حين تحصل على وثائق العرض كاملة، ودعت المساهمين إلى عدم التحرك حتى ذلك الحين.

وكانت إي.بي جلوبال كوميرس، التي تملك بالفعل 11% في مترو، قالت يوم الجمعة إن عرضها البالغ 16 يورو للسهم العادي و13.80 يورو للسهم الممتاز يزيد 34.5% عليه عندما أجرت استثمارها الأولي في أغسطس/آب.

وقالت الشركة، المملوكة للمستثمر التشيكي دانييل كريتنسكي وشريكه السلوفاكي باتريك تكاتش: إن العرض ينطوي على «قيمة مقنعة و فرصه فريدة» للمساهمين في ظل الصعوبات التي يمر بها السوق والتحديات التي تواجه مترو.

وأبدى بعض المساهمين دعمهم بالفعل للعرض.

فقد وافقت شركة هانييل للاستثمار على بيع حصتها البالغة 15.2 في المئة، حسبما ذكرت إي.بي جلوبال كوميرس يوم الجمعة.

وأضافت الشركة أنها ستمارس خيار شراء على حصة تبلغ 5.4 في المئة لدى شركة شقيقة.

(رويترز)