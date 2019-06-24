«الأوراق المالية» لـ الخليج : 3 سنوات سجناً ومليون درهم غرامة نشر الشائعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع في تصريحات خاصة ل«الخليج»، أنها تسعى إلى رفع مستويات الإفصاح والشفافية في الأسواق إلى أقصى درجة ممكنة؛ لتضاهي المستويات العالمية، مطالبة جميع الجهات والشركات، وخاصة الشركات المدرجة إلى جانب القائمين عليها، إلى التضافر والتنسيق والتعاون؛ للارتقاء بمستويات الإفصاح والشفافية إلى أقصى درجة ممكنة؛ لتضاهي المستويات العالمية.

حذرت الهيئة كل من يقدم أية بيانات أو يدلي بتصريحات أو معلومات غير صحيحة، من شأنها التأثير على القيمة السوقية للأوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار من عدمه، أو يتعامل بالأوراق المالية، بناءً على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها يكون قد علم بها بحكم منصبه، أو ينشر الشائعات، أو يستغل المعلومات غير المعلنة التي يمكن أن تؤثر في أسعار الأوراق المالية لتحقيق منافع شخصية، فإن عقوبة ذلك، السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم.

وأوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أن أنظمتها بشكل عام ونظام الإفصاح والشفافية بشكل خاص تخضع باستمرار لمراجعة دورية؛ من أجل تحديثها لمواكبة أفضل الممارسات المعمول بها في العديد من الأسواق المتطورة؛ وذلك بعد التنسيق والتشاور مع الأسواق المالية المحلية والأطراف ذات العلاقة. وكشفت هيئة الأوراق المالية، عن أنها بصدد إصدار تعديلات جديدة على نظام الحوكمة التي من ضمنها: شمول النظام على المتطلبات التي تتعلق بكل من البيئة، والمسؤولية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ESG.

لفتت هيئة الأوراق المالية والسلع إلى أنها تعمل على إجراء التحسينات والتعديلات التي تؤدي إلى رفع مستويات الإفصاح والشفافية ومعالجة أي قصور قد يظهر، مشيرة إلى إدخال مفهوم المجموعة المرتبطة عند الإفصاح عن ملكيات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والشركات التي تتداول على أسهم الشركات المدرجة، وإلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة وشركات الوساطة بتطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني (XBRL) ابتداءً من عام 2014). وأكدت أن أنظمتها والتشريعات الصادرة عنها، تلزم الشركات المدرجة بالأسواق بالإفصاح عن كافة بياناتها الجوهرية؛ لتوفير الإفصاح والشفافية بالأسواق وفقاً للمعايير العالمية؛ كما تلزم الشركات المدرجة بنشر نتائجها المالية فور إقرارها من مجلس إدارة الشركة؛ وكذلك نشر تقارير الحوكمة التي تتضمن الإفصاح عن معلومات مهمة للمستثمرين؛ تحقيقاً للشفافية والإفصاح، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وفي ردها على سؤال بشأن إجراءاتها الجديدة لمنع تكرار الشائعات المتعلقة بالشركات المدرجة، قالت الهيئة: إنها تتابع بالتعاون مع الأسواق المالية أية شائعات وتتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة التي تجرم تلك الممارسات؛ لمنع التأثير على الأسعار، مشيرة إلى أنها تستخدم أحدث الطرق العالمية؛ لمواجهة تلك الممارسات باستخدام أحدث أنظمة الرقابة على التداول؛ وذلك من خلال الرصد اليومي المستمر لأي شائعات في كافة الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.

أشارت هيئة الأوراق المالية والسلع إلى أنها تقوم بمتابعة الأخبار المنشورة في الوسائل الإعلامية المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لرصد الشائعات، كما تدرس بلاغات المستثمرين بشأن أي شائعات في الأسواق، وتقوم الهيئة بالتواصل مع الأسواق والشركات المدرجة، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه؛ لضمان تحقيق الشفافية والإفصاح بالأسواق. وأضافت: تجرم أنظمة الهيئة وقانونها الممارسات التي تعمل على التأثير على الأسعار، مثل الشائعات والأخبار التي من شأنها التأثير على أداء الأسواق؛ كما أن الرسالة التوعوية للهيئة تؤكد أن تسريب المعلومات الداخلية وتكرار الشائعات في أسواق الأسهم يناقض مفاهيم العدالة والشفافية، وأن الهيئة تقوم بمواجهة هذه الأساليب والحد منها؛ من خلال الدور الذي تقوم به في تعزيز مفاهيم الشفافية والعدالة وحماية المستثمرين.

وتابعت: يتجلى ذلك في النصوص والتشريعات التي وردت في أنظمة الهيئة؛ للحد من عمليات نشر الشائعات وتسريب المعلومات ومحاربتها، والتي تتضمن على سبيل المثال ضرورة الإفصاح مسبقاً للهيئة والأسواق عن مواعيد وتوقيت اجتماعات مجلس إدارة الشركة التي سيناقش فيها هذا المجلس قرارات لها تأثيرها على سعر وحركة السهم في سوق الأوراق المالية؛ وذلك قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع.

وكذلك تزويد الهيئة والأسواق بالقرارات الصادرة في هذا الشأن بعد موافقة مجلس الإدارة عليها فور صدورها، وبغض النظر عما إذا كان اليوم التالي للاجتماع يوم عمل أو يوم عطلة رسمية..كذلك فإنه إذا تزامن وقت عقد الاجتماع مع ساعات التداول، فيتم إيقاف التداول على أسهم الشركة؛ وذلك إلى حين إبلاغ السوق بنتائج الاجتماع.



الحبس والغرامة



تناولت الهيئة أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع؛ حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقدم أية بيانات أو يدلي بتصريحات أو معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للأوراق المالية، وعلى قرار المستثمر بالاستثمار من عدمه، أو يتعامل بالأوراق المالية، بناءً على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها يكون قد علم بها بحكم منصبه.

وأوضحت: إن التشريعات المعمول بها حظرت على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي شخص من الموظفين المطّلعين على البيانات الأساسية للشركة، التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة؛ وذلك خلال الفترات التالية:

1. قبل (10) أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر في سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.

2. قبل (15) يوماً من نهاية الفترة المالية الربع سنوية والنصف السنوية والسنوية ولحين الإفصاح عن بياناتها المالية.