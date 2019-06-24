«أراضي عجمان» تحضّر لدورة «التصنيف العقاري»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

تواصل دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان تحضيراتها لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع تصنيف المباني والمكاتب العقارية الذي تم إطلاقه مؤخراً بمتابعة خاصة من رئيس الدائرة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، حيث يعتبر المشروع الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يعنى بتصنيف مكاتب ومباني إمارة عجمان ضمن معايير صممت وفق أعلى المواصفات العالمية بهذا الخصوص. ويعمل أعضاء الفريق على مراجعة سياسات التقييم للمرحلة التقييمية الثانية من المشروع، وتحضير سجلات المكاتب العقارية والمباني الواقعة ضمن نطاق التقييم، حيث سيتم تحديد لقاءات وورش عمل مع المعنيين بغرض تأهيلهم وتثقيفهم بمعايير التقييم العقاري لضمان اجتياز مرحلة التقييم الميداني.

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